İnegöl genelinde 135 resmî ve 54 özel okulda, 3 bin 651 öğretmen ve 67 bin 263 öğrencinin yer aldığı eğitim sürecinin yalnızca akademik başarılarla sınırlı kalmadığını belirten İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerine de önemli katkılar sağlandığını vurguladı.

Eğitimin bireyin karakterini şekillendiren bütüncül bir yolculuk olduğuna dikkat çeken Zengin, ilk dönemde okullarda gösterilen gayret, fedakârlık ve azmin güçlü bir eğitim ikliminin göstergesi olduğunu kaydetti.

Velilere de seslenen Zengin, yarıyıl tatilinin çocuklarla kaliteli zaman geçirmek, onların ilgi ve yeteneklerini daha yakından tanımak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Öğrencilere ise karnelerin birer sonuç değil, gelişim sürecinin bir parçası olduğunu hatırlatarak tatil döneminde dinlenmenin, kitap okumanın ve ilgi alanlarına yönelmenin önemine değindi.

Öğretmenlerin bilgi ve fedakârlıklarıyla eğitim faaliyetlerinin güçlü bir şekilde sürdüğünü belirten Zengin, tüm eğitim camiasına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yarıyıl tatili dileyerek ikinci dönemde aynı kararlılık ve heyecanla yeniden buluşmayı temenni etti.