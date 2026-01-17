Bursa'da ilkokul öğrencileri karne sevincini Bursaspor coşkusuyla taçlandırdı. Tophane İlkokulu öğrencileri karnelerini aldıktan sonra ellerinde Bursaspor atkılarıyla gösteri yapıp şampiyon takımlarının renklerini dalgalandırdı.

Bursa'nın en köklü eğitim kurumlarından Tophane İlkokulu'nda 2-B sınıfı öğrencileri karnelerini alıp Hoba projesi kapsamında atkılarıyla dans etti.

Öğretmenleri Arzu Bilgen Kösen de bu coşkuya ortak oldu. Bursaspor atkılarıyla poz veren öğrenciler, takımlarının bu sezonu da zirvede tamamlayıp Süper Lig yolunda emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor.