Uluslararası Q1 kategorisindeki dergilerde makaleleri yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesinde görev yapan hemşireler, hastane yönetimi tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

BUÜ Hastanesinde görev yapan hemşireler, sağlık hizmetindeki yoğun mesailerini akademik başarılarla taçlandırarak bilim dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Kendi alanlarında 2025 yılı içerisinde dünyanın en saygın yayınları arasında kabul edilen uluslararası Q1 kategorisindeki dergilerde makaleleri yayımlanan hemşireler, hastane yönetimi tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Bilimin ışığında akademik gelişime tam destek

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ve Başhemşire Uzm. Hemşire Fatma Düzgün, bilimsel çalışmalarıyla fark oluşturan sağlık profesyonellerine teşekkür belgelerini takdim ederek, akademik gelişimin sağlık hizmet kalitesi üzerindeki kritik önemine vurgu yaptılar. Prof. Dr. Halil Sağlam, bilimin ışığında ilerleyen tüm hemşirelerin gelişimine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirterek bu başarının tüm sağlık camiası için gurur verici olduğunu ifade etti.

Hemşirelerin bilimsel çalışmaları dünya litaratüründe

Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nden Uzm. Hemşire Gül Çalışkan, antibiyotik direnci ve enfeksiyon yönetimi üzerine hazırladığı kritik çalışmasıyla Eylül 2025'te dünyaca ünlü Scientific Reports dergisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Saliha Macun ise onkoloji hastalarında kanülasyon işlemlerinin ağrı ve hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini inceleyen araştırmasını Mart 2025'te Almanya merkezli prestijli bir yayında bilim dünyasıyla paylaştı.

Diyabet ve iç hastalıkları alanında da ses getiren çalışmalara imza atan İç Hastalıkları Başhemşiresi Uzm. Hemşire Semure Zengi, Klinik Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hemşire Suzan Adalı ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Hülya Ek, pandeminin diyabetik ayak hastaları üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı araştırmalarını Ağustos 2025'te Journal of Clinical Medicine dergisinde yayımladı. Son olarak Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nden Uzm. Hemşire Dilan Ayhan, yoğun bakımda el hijyeni eğitimine yönelik hazırladığı randomize kontrollü çalışmasıyla Kasım 2025'te Nursing in Critical Care dergisinde yer alarak hastanenin akademik başarı tablosuna yeni bir halka ekledi.