Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla Çankaya'daki Arjantin İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.ANKARA (İGFA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için ülke genelindeki okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu kararı doğrultusunda Bakan Tekin de okuldaki bayrak törenine katıldı, ardından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çalan Tekin, ilk olarak bu yıl ilkokula başlayan öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi.

Daha sonra ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sınıflarına konuk olan Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde tüm kademelerdeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersini izledi. Derste, Bakanlık tarafından ilk ders için hazırlanan vatan sevgisi konulu kısa film gösterildi.

Bakan Tekin, okul ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her eğitim öğretim yılı açılırken yoğun bir heyecanla pazartesi sabahlarını iple çektiklerini ve okula geldiklerini anlatan Tekin, "Bugün de Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz heyecanla okullarına geldiler. Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin, 750 binin üzerinde dersliğin, 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmenin bulunduğuna işaret eden Tekin, "Kocaman bir aileyiz. Öğretmen, idareci arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, çocuklarımızın yakınları, hepsini düşündüğümüzde aslında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hep beraber eğitim öğretim süreçlerini yakından takip eden kocaman bir aile olarak bu heyecanı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.