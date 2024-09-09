Çayırova’da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye setleri hediye edildi.
Çayırova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde harekete geçti. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri; defter, kalem, boya çeşitleri, kalemlik, şeffaf dosya, resim defteri, tahta kalemi vb. kırtasiye ürünlerinden oluşan kırtasiye setlerini özenle paketledikten sonra, ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti. Kırtasiye yardımından faydalanan aileler ve öğrenciler Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Kaynak: iha