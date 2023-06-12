Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Tekin, öğretmenlerle istişareleri kurumsal hâle getireceklerini kaydetti.ANKARA (İGFA)- Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi ziyaretinde bayrak törenine katıldıktan sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni dönemde imkân buldukça öğretmenlerle bir araya gelmek istediklerini ifade eden Tekin, Müsteşarlık döneminde her hafta mutlaka okul ziyaretinde bulunduklarını hatırlattı.

Her imkân bulduklarında öğretmenlerle fikir alışverişi yapmak için istişare mekanizmasını sürekli açık tutacaklarını belirten Tekin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa sürecinde bu mekanizmaların öneminin büyük olduğunu vurguladı.

Her ayın ilk cumartesi veya pazar gününü öğretmenlerle buluşma günü yapmak istediklerini dile getiren Tekin, Bakanlık konferans salonunda vakti olan öğretmenlerle sohbet edip değerlendirme yapmak istediklerini kaydetti.

Öğretmenler gününü sadece bir gün olmaktan çıkarmak istediklerini ifade eden Bakan Yusuf Tekin, "Bundan sonra bütün işlerimizi öğretmen arkadaşlarımızla yürüteceğiz, öğretmen arkadaşlarımızla gerçekten çok daha yakın çalışacağız. Ben bunu çok istiyorum. Bu tür faaliyetler bizi zenginleştirecek, daha doğru ve daha güzel şeyler yapmamızı sağlayacak. O yüzden öğretmen arkadaşlarla istişareye, beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Şimdi eğer bir hayaliniz varsa, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekseniz, bunu ancak gelecek kuşakları bu bilinçle, bu şuurla, bu hayale sahip çıkacak şekilde eğiterek yürütebilirsiniz. Onu da hep beraber yapacağız inşallah..." değerlendirmesinde bulundu.



Öğretmenlerin görüş, öneri ve beklentilerini alan Bakan Yusuf Tekin, daha sonra okulda sınıf ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerle sohbet etti.