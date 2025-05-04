İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Son zamanlarda dolandırıcıların hedefi iş arayan vatandaşlar oluyor. Dolandırıcılar, sosyal medya uygulamaları üzerinden, yurt dışında yüksek maaş, kalacakları yer ve uçak bileti gibi cazip vaatlerle ağlarına düşürmek istedikleri kişilere ulaşıyor. Dolandırıcılar, ulaştıkları kişileri özellikle Kamboçya gibi ülkelere götürerek önce kendi oluşturdukları cezaevlerine ardından ise paralarını dolandırarak kara para sistemine dahil ediyor.

"İş vaadi ile farklı ülkeye gidip esir düşebilirsiniz"

Son zamanlarda dolandırıcıların sosyal medya mecralarında artan yöntemleri hakkında bilgi veren Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Son zamanlarda siber çetelerin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları köle olarak kullanmak için yaptıkları bazı eylemler gelişmeye başladı. Sosyal medya üzerinden bu siber çeteler, Türkiye ve Avrupa Birliği bayraklarını yan yana koyarak bir güven oluşturup kendilerine başvuran kişilere aylık bin 500 ile 2 bin dolara kadar maaş, sigorta, kalacak yer ve tüm ihtiyaçların karşılanacağını söyleyerek Kamboçya’ya çalışmaya çağırıyorlar. Tabii dolar bazlı olarak bunu gören vatandaşlarımız, iyi çalışma şartları altında çalışmak için bu siber çetelere ulaşıyor. Bu siber çetelere ulaşıldığında herhangi bir şekilde sizin anlamanız mümkün olmuyor tuzağa düştüğünüzü. Sosyal medyada ne gördüyseniz bütün şartları sağlayacaklarını size telefonda iletiyorlar. Zaten Türkçe konuşuyorlar. Sizin uçak biletinize kadar alıp Kamboçya’ya transferinizi sağlıyorlar. Siz Kamboçya’ya indiğinizde havaalanından belli bir ekip karşılıyor. Sizi lojman diye götürdükleri yer aslında kendilerinin Kamboçya’da inşa etmiş olduğu bir hapishane gibi düşünelim oraya bırakıyorlar. Sosyal medya hesaplarında lanse ettikleri görüntülerin aslında bir hapishane olduğunu oraya giden Türk vatandaşlar ne yazık ki başlarına gelince anlıyor" dedi.

"Siber dolandırıcılık olayında paranız gider ama burada hayatınızla bunu ödeyebilirsiniz"

Siber çetenin ağının tehlikesine dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Bu siber çete ise genelde Çinlilerin kontrolünü oluyor. Çinlilerin asıl amacı, Türkiye üzerinden Türk vatandaşlarını Kamboçya’ya esir edip, Türk vatandaşlarını sosyal medya üzerinden dolandırmak. Vatandaşlarımız son zamanlardaki döviz kurunun yükselmesiyle kendilerine çok makul geliyor. Verilen diğer şartlar şu an bulundukları işe göre, çok daha makul görünüyor olabilir. Ancak bizim uyarımız kesinlikle, teknoloji çağı geliştiği için artık akla gelmeyecek şekilde dolandırıcılık yöntemleri arttı. Bu gerçekten çok ciddi bir mesele oldu. Örnek vermek gerekirse, farklı bir siber dolandırıcılık olayında paranız gider ama burada hayatınızla bunu ödeyebilirsiniz, burada bir önem arz ediyor bu konu" şeklinde konuştu.

"Olağanüstü şartlar gördüklerinde inanmamaları gerekiyor"

Vatandaşlara sosyal medya uyarısında bulunan Akman, "Ayrıca Kamboçya’dan Türk vatandaşları dolandırıldığında bu paralar ilk önce kripto üzerinden Kapalıçarşı’ya gidiyor. Kapalıçarşı’dan da farklı yöntemle paralar aklanıyor. Büyük bir kara para trafiği var ve bu Kamboçya’daki vatandaşların yani siber çetelerin kullanmış olduğu taktikler de tamamen IBAN kiralama, hesap kullandırma şeklinde tekrardan gündemimizde. Görüldüğü üzere mağduriyet yaşanıyor. Bu siber çete de bu hesap kiralama işleriyle uğraşıyor. Biz buradan vatandaşlarımıza sosyal medya üzerinden bu olağanüstü şartlar gördüklerinde inanmamalarını, en azından bir sorgulamalarını, araştırmalarını ve böyle böylesine ciddi bir çetenin eline düşmemelerini öneriyoruz" diye konuştu.