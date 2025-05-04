Selim Naşit Özcan’ın oğlu, Adile Naşit’in ise yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, iki ay önce beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. 27 Şubat’ta yaşadığı beyin kanaması sonucu hastaneye sevk edilen 68 yaşındaki Necip Naşit Özcan, hayatını kaybetti.

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan, 1 Ocak 1957’de İstanbul’da doğdu. Sahne ile tanışması, 1971 yılında yönetmenliğini Ferih Egemen’in üstlendiği "Ben Çalmadım" adlı çocuk oyunu ile Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Profesyonel tiyatro kariyerine ise 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda adım attı.

1979-1980 yıllarında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun düzenlediği tiyatro kurslarına katılarak eğitim alan Özcan; Akbank Çocuk Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü ve Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi pek çok sahnede görev aldıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil oldu. Oyunculuğun yanı sıra birçok oyunun yönetmenliğini de üstlenen Necip Naşit Özcan, bugüne dek 18 televizyon dizisi ve 4 sinema filminde rol aldı.