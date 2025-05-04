​İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurak geçen kışın ardından yaz sezonu öncesi teyakkuza geçti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı saha personeline su kaynaklarının verimli kullanılması için eğitim verilerek bir metreküp suyun bile boşa harcanmaması gerektiği vurgulandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mevsim normallerinden daha kurak geçen mevsiminin ardından, yaz sezonu öncesi su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için personele eğitim düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su tüketiminin yüzde 80’ini oluşturan parkların bakımında su kaybının önüne geçilmesi için düzenlenen eğitimde personele modern sulama tekniklerinden su kaçaklarını önlemeye kadar pek çok alanda bilgi verildi.

Eğitimde personele özellikle geçmiş dönemlerde parklarda yaşanan vahşi sulama örnekleri, yeşil alanlardaki gölleşmeler, tesisat kaçakları, fazla ve gereksiz sulama örnekleri gösterildi. Bilinçsiz ve plansız sulamanın bitki ekosisteminde oluşturacağı zararlara vurgu yapıldı. İzmir’in parklarında başlatılan akıllı sulama sürecine dair bilgilendirmede bulunuldu. Personelin sahada kaçakları önleyebilmesi ve su kaynağını en doğru şekilde kullanımı için yöntemler aktarıldı.

Eğitimde personele sulamanın önemi hakkında konuşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik, “Şehrimizin yeşil alanlarının sağlıklı, sürdürülebilir ve estetik olması hayati bir önem teşkil ediyor. Sulama konusu da bu sürecin en kritik halkası. Yaptığımız eğitimle bu kritik halkanın önemine değiniyoruz. Doğru yöntem, doğru miktar ve doğru zamandaki sulamalar, bizim yeşil alanlarımızı etkilediği kadar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının verimli kullanılması için de önem arz ediyor. Ülkemizi ve dünyamızı tehdit eden bir iklim krizi ortada. Barajlardaki su seviyesi de bunu ortaya koyuyor” dedi.

Parklarda başlatılan akıllı sulama teknolojisi uygulamasının kent geneline yayılacağını söyleyen Halit Çelik, “Cemil Başkanımızın çok hassas olduğu konular iklim ve su krizi. Biz Park ve Bahçeler Dairesi olarak bu doğrultuda Esra ve Işılay Saygın parklarında akılla sulama sistemini hayata geçirerek yüzde 60 oranında ciddi bir su tasarrufu sağladık. Bu uygulamayı tüm aktif yeşil alanlarımızın geneline yaymayı düşünüyoruz. Bu eğitimlerin de bu açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Su tasarrufunun sağlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalara devam eden İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın, yapılacak verimliliğin gerçekten hem yeraltı suları için, hem ekolojik denge için çok önemli olduğuna dikkati çekti.