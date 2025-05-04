Kaza Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Berat Ç.(20) yönetimindeki 16 BLL 711 plakalı motosiklet, önünde seyreden sürücü Müslüm E.(45) yönetimindeki 16 BIL 801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Yunus Emre N.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ