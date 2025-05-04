CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından fiziki saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Tengioğlu gözaltına alındı.

Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, saldırının ardından Özel’in kızı İpek Özel’i hedef alan tehdit içerikli paylaşımlar sosyal medyada gündeme geldi. Instagram’da “selcuktengioglu_” kullanıcı adlı hesap üzerinden yapılan bir paylaşımda, İpek Özel’in açık adresi yayımlandı ve tehdit içerikli ifadelere yer verildi.

Yapılan paylaşımda, “Kızım İpek… üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var… özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım… bu gece hazır ol” ifadeleri kullanıldı.

Tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Aynı mesajda Özgür Özel'in kızı İpek Özel’in açık adresi yazılarak “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” denildi.

Bir diğer paylaşımda ise bir kişi kendisini 'Selçuk Tengioğlu' olarak tanıttı ve “kardeşimin ellerine sağlık”, “bu sefer kurtulamazlar”, “karısı da kendisi de yok olur” gibi ifadelerle ölüm tehdidinde bulundu. “Ayağını denk alacaksın @eczozgurozel bir dahakine sen değil ailen” ifadeleriyle Özgür Özel’in eşi ve çocuğu da ölümle tehdit edildi.