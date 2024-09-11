Kocaeli’de gençlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, insan hak ve hürriyetleri bağlamında müfredatta ötekileştirici, dışlayıcı ve ayrıştırıcı tüm unsurların ayıklandığını ifade ederek, ders kitaplarının bu doğrultuda inanç gruplarına saygıyı esas alan bir anlayışla yazıldığını söyledi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca 9-17 Eylül tarihleri arasında planlanan program çerçevesinde Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri’nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, insan hakları konusunda sohbet etti, tecrübelerini paylaştı.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine yaptığı akademik çalışmalara değinen Bakan Tekin, Osmanlı’dan günümüze demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan değerlendirmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan dönüşümleri aktaran Bakan Tekin, Türkiye’deki vesayet odaklarıyla antidemokratik yapılara karşı yapılan mücadelelerden söz ederek, özellikle dershanelerin kapatılma süreciyle birlikte FETÖ’ye karşı verilen mücadeleyi anlattı.

"Olumlu tepkiler aldık"

Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde "Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersinin hatırlatılması üzerine Bakan Tekin, "Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm kimden gelirse gelsin karşı durmak ve mazlum da kim olursa olsun yanında olmamızı gerektiren bir inancın mensuplarıyız. Bizler, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir millet olarak dünyanın her yerinde adaletin ve hukukun tesis edilmesi için çaba gösteriyoruz. Yıllardır Filistinli kardeşlerimize yönelik bir zulüm var, on binlerce masum insan ülkelerini savunurken yaşamını yitirdiler. İşte kendi bağımsızlık mücadelemizi çocuklarımıza bir kez daha vermek için dünyanın neresinde olursa olsun adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilmek için okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı ilk ders etkinliği planladık ve çok olumlu tepkiler aldık" dedi.

Bakan Tekin, bir soru üzerine adalet, hikmet, merhamet, iyilik ve doğruluk gibi değerlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarına yerleştirildiğini vurgulayarak, "Bütün ideolojilerin üstünde milli, bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bir nesil inşa etmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İnsan hak ve hürriyetleri bağlamında müfredatta ötekileştirici, dışlayıcı ve ayrıştırıcı tüm unsurların ayıklandığını kaydeden Bakan Tekin, ders kitaplarının bu doğrultuda inanç gruplarına saygıyı esas alan bir anlayışla yazıldığını söyledi.

Bakan Tekin son olarak; gençlere, başarıya ulaşmak için doğru bildikleri ve karar aldıkları bir konuda yılgınlık göstermeden sabır ve sebatla bu kararlılıklarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.