Tekin, İstanbul'da 163 öğrencinin tam puan aldığını, bir ilden 480 tam puan alındığı iddiasının tamamen yalan olduğunu belirtti. TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, sınavın yapıldığı gün başlayan tartışmalara değindi. Sözel oturumun saat 10.45’te bittiğini, bir idareci tarafından soruların 11.57’de PDF formatında paylaşıldığını, bu nedenle kitapçığın erken paylaşıldığı iddiasının doğru olmadığını ifade etti. Sınav güvenliğini riske atacak bir durum olmadığını vurgulayan Tekin, bu görüntüyü paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Eleştirilerin kabul edilebileceğini ancak 1 milyon öğrenci ve ailelerinin hassasiyetine zarar veren iddiaların rahatsızlık verdiğini dile getirdi. Tekin, siyasi parti genel başkanının çocuklar üzerinden hakaret ettiğini belirterek, bu tür söylemlerden kaçınılmasını istedi. Müfettişlerin konuyu hassasiyetle incelediğini, 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve olayın sınavın bitmesinden bir saatten fazla sonra gerçekleştiğini açıkladı. Bakanlıkta soruların hazırlandığı ve basıldığı ortamın izole olduğunu, sinyal kesicilerle dışarı bilgi sızmasının engellendiğini, soruların basıldıktan sonra emniyet güçleri tarafından illere dağıtıldığını aktardı. Salonlara cihaz girişinin yasak olduğunu, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve cep telefonuyla sınav salonuna giren kişi hakkında soruşturma yapıldığını bildirdi. 480 öğrencinin tam puan aldığı iddiasının doğru olmadığını yineleyen Tekin, İstanbul’da 163 öğrencinin tam puan aldığını söyledi. 719 tam puan alan öğrenciden 63’ünün imam hatip okullarından mezun olduğunu, diğerlerinin farklı ortaokullardan mezun olduğunu belirtti. Bu bilgilerin bakanlığa sorulduğunda doğru olarak paylaşılacağını, ancak sorulmadan sosyal medyada paylaşılan bilgilerin duygularla oynadığını ifade etti. Çocuklar üzerinden tartışma yapılmaması gerektiğini, özellikle 15 Temmuz yıl dönümünde okullar, dersaneler ve sınavlar üzerinden yürüyen süreçte FETÖ’nün usulsüzlük yaptığı konuların tekrar gündeme getirilmemesini istedi. Eleştirilerin kabul edilebilir olduğunu, ancak çocuklar üzerinden yapılanların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi