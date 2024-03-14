Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'de Eros adlı kedinin öldürülmesine ilişkin olarak verilen hapis cezasının, Hayvanları Koruma Kanunu'na dayanarak bugüne kadar verilmiş en yüksek ceza olduğunu belirtti. Tunç, kamu davası kapsamında sanık hakkında verilen cezanın açıklanmasının geriye bırakılması kararına Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ettiğini hatırlattı. Tunç X hesabından şu şekilde açıklama yaptı;

"İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti. İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz."