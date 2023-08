AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca düzenlenen “2023 Şehir Buluşmaları” çerçevesinde Balıkesir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır ülkeye büyük hizmetlerde bulunduğunu belirterek, 2003 yılından bu yana Balıkesir’in ulaşım ve iletişim alt yapısına da yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğle saatlerinde Balıkesir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk olarak Balıkesir Valiliği’ni ziyaret etti. AK Partili milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile Şanlıurfa’ya atanan Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Uraloğlu’na Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan eşlik etti. Toplantıda Bakan Uraloğlu, belediye başkanları ile daire müdürlerinin sunumlarını dinledi.

Toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Güney Marmara’nın önemli merkezleri arasında olan Balıkesir’in her alanda gelişmesi için son 21 yılda önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. FETÖ’den DEAŞ’ına, PKK’sına tüm terör örgütlerinin belini kırdıklarını söyleyen Uraloğlu, "Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yürütmüş olduğumuz operasyonlar ile sınırlarımızı artık terör örgütlerinin bataklığı olmaktan çıkartarak güven tesis ettik. Köşe bucak inlerine saklanan bu eli kanlı terör örgütü mensuplarına yurt içinde de göz açtırmadık. Bu günlerde devam eden Pençe Kilit Operasyonları kapsamında da kahraman askerlerimiz başarılı operasyonlar ile terör mensuplarını etkisiz hale getirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Savunma, enerji ve ulaşımda büyük projeleri hayata geçirdik ve geçiriyoruz”

Savunma sanayisinde elde edilen başarılara da değinen Bakan Uraloğlu, “Savunma sanayiinde adeta çağ atladık. Atak helikopterlerini havalandırıyor, Altay tanklarını yapıyoruz. Anka ve Bayraktar gibi milli silahlı insansız hava uçaklarımız ile dosta güven veriyor, düşmana korku salıyoruz. Milgem projesi ile kendi savaş gemilerimizi üretiyoruz. Enerji noktasında da çok büyük kazanımlar sağlayacak adımlar attık. Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamak için dev yatırımlar yapıyoruz. Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz arama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nı inşa ettik. Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası başarıyla devam ediyor. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız eliyle Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa’da 6., dünyada 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26’dan 57’ye, dış hat uçuş ağımızı 130 ülkede 342 noktaya, 149 olan liman sayımızı 217’ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84’e çıkardık” dedi.

“Aziz milletimiz 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan dedi”

21 yılda ülke genelinde AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetlerin ardından mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğin devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kısaca son 21 yılda ülkemiz barajlarla, hastanelerle, üniversitelerle, fabrika ve organize sanayi bölgeleriyle, bölünmüş yollarla, köprü ve tünellerle, havalimanlarıyla bir baştan diğer başa yeniden imar edildi. Ve bu hizmet ve eserleri gören aziz milletimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletine olan güvenini gösterdi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyerek, Cumhur İttifakı’nı seçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve ülkemizin yarınlara umutla bakacağı yeni bir dönemi daha başladı. Ve şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim Türkiye’nin istikbaline yön verecektir” diye konuştu.

“2003 yılından bu yana Balıkesir’e 62 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Balıkesir’deki yatırımları hakkında bilgiler veren Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

“Tüm Türkiye gibi Balıkesir’de de ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime her alanda; Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma Marmara Organize Sanayi Bölgesi, Bigadiç Adalı Barajı, Balya; Ilıca, Kayalar, Kayapınar, Orhanlar, Dereköy, Çarmık ve Narlı Sulama Göletleri. Karesi ve Altıeylül Güneş Enerji Santralleri, Dursunbey Rüzgar Santrali, Manyas Barajı Hidroelektrik Santrali, Çamlık, Bigadiç, Dursunbey Millet Bahçeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi gibi nice dev projeler hayata geçti. Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Balıkesir’in ulaşım ve iletişim alt yapısına 20 milyarı YİD çerçevesinde olmak üzere yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003’te sadece 70 kilometre bölünmüş yolu vardı 693 kilometreye yükselttik. Yollarının sadece 31 kilometresi BSK kaplamalıydı 679 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu projesi ile Balıkesir’i de otoyol konforu ile tanıştırdık. Bursa’ya, İzmir’e, Manisa’ya ve Çanakkale’ye bölünmüş yollar ile bağladık. Balıkesir-Dursunbey Yolu, Kuzey Çevre yolu, Bandırma Kavşağı gibi 5 milyar 403 milyon Lira proje tutarı ile 14 karayolu projesini hayata geçiriyoruz. Özellikle şehir geçişine alternatif bölünmüş yol bağlantısı sağlayacak olan Balıkesir Kuzey Çevre Yolu çok önemli. Bu proje ile şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol ile bölgedeki ulaşım standardını önemli ölçüde arttıracağız. 13 km kat ederek geçilen güzergâhı 3 km kısaltarak seyahat süresini 16 dakikadan 5 dakikaya düşüreceğiz. Ayrıca hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkânı da sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Balıkesir’in tüm demiryolu ağını yeniledik”

Balıkesir karayolu ağını güçlendirdikleri gibi Balıkesir’in tüm demiryolu ağını da yenilediklerini söyleyen Uraloğlu, "Bandırma-Balıkesir-Manisa ve Eskişehir- Kütahya-Balıkesir güzergahlarında sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerini bitirdik. Balıkesir’e Gökköy Lojistik Merkezini kazandırdık. Bu merkezi; otomobil, konteyner, mermer, sentetik malzemeler, kömür gibi sanayi ürünleri yanı sıra gıda maddesi olarak et, süt, kuru gıda gibi yüklerin yüklenip yurtiçi ve yurtdışına taşınacağı yeni adres yaptık. Balıkesir’i, hızlı tren ağına katacak çalışmaları da başlattık. 2018 tarihinde TCDD tarafından ihalesi gerçekleştirilen Bursa-Yenişehir arası 56 kilometre demiryolu üstyapısı ile Yenişehir-Osmaneli arası 50 kilometre hem altyapı hem üstyapısını içeren projemizin kapsamını genişlettik. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ikinci bir ihale ile 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa arasının hem altyapı hem de üstyapısını da ekledik. Tamamlandığında Balıkesir de Ulusal Hızlı Tren ağımıza entegre olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Yozgat, Sivas illerimize bağlanacak" dedi.

“Hava ulaşımında da Balıkesir’e önemli hizmetler yaptık”

Hem Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nın hem de Balıkesir Merkez Havalimanı’nın terminal binalarını yenilediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Koca Seyit Havalimanımızın yolcu kapasitesini 3 milyona, Merkez Havalimanımızın kapasitesini 1 milyon yolcuya çıkardık. Koca Seyit Havalimanımızın 2003 yılında 3 bin 567 olan yolcu trafiği, 2022 yılında 221 binin üzerine çıktı. Balıkesir’in iletişim altyapısını da büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Fiberoptik kablo uzunluğunu yaklaşık 9 kat artırarak bin 766 kilometreden 9 bin 587 kilometreye çıkardık. 2003 yılında hızlı internet kullanıcısı yok iken, bugün yaklaşık 1 milyon 335 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir yerel seçimlerde de AK Parti ile devam edecektir”

Önümüzdeki yıl yapılacak Yerel Yönetimler Seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, “Balıkesir AK Parti ile daha çok çalışan, üreten, büyüyen, zenginleşen, kalkınan, yenilenen bir şehir haline geldi. Bu istikrarın devamı için de önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden AK Parti ile yola devam edecektir. İstikrara, gelişmeye ve kalkınmaya devam diyecektir. Hayata geçirdiğimiz her proje ile Balıkesir’in artık sadece adında esir kalacak, kendisi kıtalara, okyanuslara ulaşacaktır. Her yatırımımız Balıkesir’in üretim ve ticaret faaliyetlerini güçlendirecektir. Buna canı gönülden inanıyorum. 21 yıldır ülkemize çağ atlatan AK Parti Hükümetleri Türkiye Yüzyılı’nda da bu kutlu yolculuğunu hızını arttırarak devam ettirmektedir. Bu yolculukta teşkilatlarımız ve halkımız ile bir araya geldiğimiz Şehir Buluşmaları birlik ve beraberliğimizin daha da perçinlenmesi anlamında çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bir siyasi partinin il ve ilçelerdeki teşkilatları, vücudumuzun temiz kan taşıyan kılcal damarları gibidir. Genel Merkezde üretilen fikirler toplumun her kesimine teşkilatlarımız aracılığıyla taşınıyor. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır. Çok daha iyi örgütlenecek, hane hane, ev ev, sokak sokak, çarşı pazar herkese ulaşıp yüz yüze kendimizi en doğru şekilde anlatacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir ziyaretinde tasarruf tedbirleri çerçevesinde konvoy yapmamak adına makam aracı yerine belediyenin tahsis ettiği minibüsü kullanmayı tercih etti. Bakan Uraloğlu havaalanından valilik binasına geldiği sırada minibüsün kapısının arızalanması ise sıkıntılı anlar yaşanmasına neden oldu. Bakan korumaları açılmayan kapıya müdahale ederek kapıyı güç kullanarak açtı.