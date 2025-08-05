Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. 2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 5 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye terfi edecekler, görev süresi uzatılacaklar ile kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek personelin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla karara bağlandı. Alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca 29 generalin görev süresi bir yıl, 478 albayın görev süresi ise iki yıl süreyle uzatıldı.

Kararda, 2 generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025’ten, 43 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025’ten geçerli olmak üzere emekliye sevk edildiği belirtildi. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığına atanırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin bir yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Hâlihazırda 316 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Bahtiyar Ersay ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut korgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Ergin Dinç korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Rafet Oktar ise koramiralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakioğlu ve Timur Yılmaz tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can tümgeneralliğe yükseltildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.