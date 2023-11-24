Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2. pistin tamamlandığını duyurarak, resmi açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir programla gerçekleştirileceğini belirtti. Aynı zamanda Bursa'daki yüksek hızlı tren projesine yönelik eleştirilere yanıt veren Uraloğlu, "Sık sık ziyaret ediyorum. 2025'in sonunda, 2026'da proje tamamlanarak hizmete sunulacak. Bursa Çevre Otoyolu'nun proje çalışmalarına da başladık" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık bütçesi üzerine yapılan görüşmelerde, iş yaparken kamu kaynaklarını kullanarak, kamu adına iş gerçekleştirdiklerini ve bunun sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız işleri ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kamu-özel iş birliğini özellikle kara yollarında sıkça kullanıyoruz. Yap-işlet-devret modelini tamamen bir hesap yöntemi olarak görüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bursa'daki yüksek hızlı tren projesine yönelik eleştirilere yanıt veren Uraloğlu, sıkça bölgeyi ziyaret ettiğini ve 2025'in sonunda projeyi tamamlayarak hizmete sunacaklarını belirtti. Ayrıca, Bursa Çevre Otoyolu'nun proje çalışmalarının başlatıldığını dile getirdi.

Uraloğlu, Kütahya'dan geçecek otoyol ve yüksek hızlı tren projelerinin onaylandığını ve otoyolun daha yakından geçmesiyle ilgili talepleri değerlendirdiklerini ifade etti. Eskişehir Kırka-Seyitgazi yolunun ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlanacağını belirten Bakan, Pertek Köprüsü'nün de ihale sürecinin başladığını vurguladı.

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bütçeleri kabul edildi.