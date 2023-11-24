Narlı roka salatası yapmak için gereken malzemeler

3-4 yaprak marul ile

1 demet roka

4 dal taze nane

3-4 adet yeşil soğan

Yarım ayıklanmış nar

7-8 adet ceviz içi

2 y.k kadar nar ekşisi

1 y.k kadar limon suyu

Yarım ç.b kadar zeytin yağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Öncelikle roka, marul yaprağı ve naneyi bol suda yıkadıktan sonra irice doğrayıp salata tabağına alın. Daha sonra yeşil soğanı da doğrayıp ekleyin ve üzerine nar taneleri ile ceviz içini serpiştirin.

Sosu için gereken malzemeler; Zeytinyağı, nar ekşisi ile limon, tuz ve karabiberi bir kasede iyice çırpın. Sonra salataya eşit bir miktarda döküp servis edin.