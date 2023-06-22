Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından piyasalarda son durum ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.5'den yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdi.
Faiz kararı açıklanmadan önce 23.58 TL seviyesinde işlem gören Dolar/TL, açıklandıktan sonra 23.66 TL seviyesinde işlem görüyor.
Karar öncesi 1461 lira seviyesinde işlem gören gram altın ise şu dakikalarda 1465 lira seviyesinde işlem görüyor.
Haber merkezi