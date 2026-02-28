Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, siren sesini duyan sürücüler ambulansa geçiş önceliği sağlamak için adeta seferber oldu.

Sürücülerin fermuar sistemi oluşturarak açtığı koridordan hızla ilerleyen ambulansın o anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yoğun trafiğe rağmen tüm araçların koordineli şekilde sağa ve sola yanaşarak ambulansa yol verdiği görüldü.

Kaynak: İHA