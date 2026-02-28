Celal Karatüre’nin ilahilerden ne kadar kazandığı Türkiye gündeminde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Yapay zeka destekli gelir analiziyle yapılan hesaplamada, sanatçının başlıca kazanç kalemlerinin YouTube, Spotify ve Apple Music platformlarından geldiği belirtildi.

İnegöllü youtuber Yusuf Arslan, yapay zekadan yaptığı hesaplama ile Celal Karatüre’nin vergiler düşüldükten sonra Apple Music’ten 1 milyon 210 bin TL, Spotify’den 2 milyon 420 bin TL ve YouTube’dan 660 bin TL olmak üzere tahmini toplam gelirinin 4 milyon 290 bin lira seviyesinde olduğunu öne sürdü.



Rakamlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar yorumlarda görüşlerini paylaştı.