İstanbul’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yaz Atölyeleri Tanıtım Toplantısı ve Felsefe Semineri’nde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, “Eğitim anlayışımızın öğretim programları ile insanı bütün yönleriyle ele almayı arzuluyoruz. Öğrenci profilinde de göreceğimiz üzere bu felsefe üzerinden hareket ettiğimizde becerilerle ve değerlerle beraber yetkin ve erdemli insanı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yaz Atölyeleri Tanıtım Toplantısı ve Felsefe Semineri düzenledi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Seminer İstanbul 25 Haziran 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel felsefesini ve yaklaşımlarını tanıtmak için yapıldı. Program öğrencileri ve eğitimcileri eğitim felsefesi ile uygulamaları hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlendi. Programda Türkiye’nin eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımlarını ve milli eğitimdeki son gelişmeler vurgulandı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, “Eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran sorumluluk sahibi bir nesil. Yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil, medeniyet kurucusu ve geliştiricisi nesillerden bahsetmek istiyoruz. İnsanı merkeze alarak insanın zihinsel, sosyal ve manevi yönleriyle gelişimini esas almaya çalışıyoruz. Toplumu ve ülkesini imal eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele alıyor, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi koruyan ve insani değerleri kucaklayan şahsiyetler yetişmesini amaçlıyor. Eğitim süreçlerini zenginleştirmemiş gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de disiplinler ötesi ve disiplinliler üstü yaklaşımlardan da istifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Medeniyetimizin üzerine inşa edildiği kalbi selim, aklı selim ve zevki selim sahibi bir çok noktada dengeyi kurmuş bir nesil hedefliyoruz. Eğitim anlayışımızın öğretim programları ile insanı bütün gelişim yönleriyle ele almayı arzuluyoruz. Öğrenci profilinde de göreceğimiz üzere bu felsefe üzerinden hareket ettiğimizde becerilerle ve değerlerle beraber yetkin ve erdemli insanı hedefliyoruz. Sorgulayıcı ama merhametli, üretken ama ahlaklı, iradeli ama estetik kaygısı olan nesiller yetiştirelim hep beraberce diyoruz” dedi.