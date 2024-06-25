Bursa Büyükşehir Belediyesi 1. Dönemin 3. Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası’nda, Başkan Bozbey başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Toplantıya, İlçe Belediye Başkanları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri ve Meclis Üyeleri katıldı.

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, son dönemde artan yangınlara dikkat çekerek, küresel ısınmanın yangınları tetiklediğini ve bu durumun ormanların ev sahipliği yaptığı canlıların yok olmasına yol açtığını belirtti. Şenol, iklim krizinin geldiği bu kritik noktada en büyük sorumluluğun kendilerinde olduğunu ifade etti ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yangınlara hızlı müdahale edebilmek için özel birimler kurulmasının ve yangın eğitiminin verilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, “Yaşasın Portekiz” diyen DEM’li vekili sert bir dille eleştirerek, bu tür söylemlere karşı sessiz kalınmaması gerektiğini ve DEM’in Türkiye'nin partisi olmadığını söyledi. Şenol, Meclisteki varlıklarının kara bir leke olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Sözcüsü Şahin Biba ise son günlerde çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşları anarak, Dünya Mülteciler Günü'ne değindi. Biba, sorunların çözülmesi dileğini dile getirirken, uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekti.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut da diğer parti sözcüleri gibi iklim krizine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Akbulut, orman yangınlarının önlenmesi için ormanlara özen gösterilmesi gerektiğini belirtti ve yangınlarda hayatını kaybedenleri anarak, mağdurlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Belediye Başkanı ve Grup Sözcüsü Ercan Özel de yangınların ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bu konuda kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Özel, yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığını düşündüğünü ve bu durumun ciddi sorunlar yarattığını belirtti.

Başkan Bozbey açılış konuşmasında "Kurban Bayramını mutluluk içinde geride bıraktık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Peyzaş A.Ş. olarak kentin 4 bir yanında 1500 personelimizle çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz de sahadaydı. 30 yangın istasyonunda 550 personelimizle 480 yangına müdahale edildi. Bursa Büyükorhan’da yaşanan yangın hepimizi derinden etkiledi. 24 araç bu yangına destek verdi. 14 tankerle birlikte de en büyük destekçisi Tarım Peyzaş A.Ş oldu. Ormanlara, yeşillik alanlara lütfen sigaralarınızı atmayın. Büyük eşyalarınızı, camları atmayın. Bursalılardan ve insanlarımızdan bu alanlarda piknik yapmaması için rica ediyorum. Sigaralarınızı güvenli bir alanda söndürün. Ormanlarda, gittiğiniz yerlerde atıklarınızı bırakmayın. İtfaiye Daire Başkanlığımız 51 boğulma vakasına da müdahale etti." diyerek Bursalılara uyarıda bulundu.

Başkan Bozbey ekmek zammı ile ilgili"Ekmeğe yapılan zamla ilgili söylentiler var. Attığımız her adımı kamu adına eleştirileri saygıyla karşılaşıyoruz. Fakat işin bir de hakkaniyet boyutu var. Gönlümüzden geçen sürdürülebilirlikle karşılaşmak. Sevgili Bursalılar Besaş ekmeğine en son Temmuz ayında zam yapılmıştır. Bu süreç içerisinde baktığınızda yüzde 100 üzerinde zam olmuş olmasına rağmen biz 400 gr ekmeği 12,5 lira yaptık. Asla para kazanma değil, vatandaşlarımızın maliyetine ve sofralarına götürme çabasındayız. Ancak artan girdi maliyetleri sebebiyle tamamen belediye bütçesinden karşılanacak bir durum var. Yapılan fiyat artışı yalnızca yüzde 67. Biz bu durumu Bursalıların lehine kullandığımızı belirtmek istiyoruz. Bu da maliyetidir. Belki biz belediye olarak Besaş'ı finanse etmek zorunda kalabiliriz" dedi.

