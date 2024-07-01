İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-48" operasyonlarında, hesaplarında toplam 11 milyar 400 milyon işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Trabzon ve Aydın merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak illerinde düzenlendi.

Trabzon'da KOM Daire Başkanlığının desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, sosyal medya uygulamaları üzerinden "Kısa Vadede Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 33 şüpheli yakalandı.

Aydın'da ise İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, sahte hesaplarla kişisel bilgileri kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında Adana, Ankara, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Mersin, Muğla, Van ve Zonguldak illerinde ise çocuklara ait cinsel içerikli müstehcen materyalleri depolayan ve paylaşan 23 şüpheli ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanı da ele geçirildi.