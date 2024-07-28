İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 milyon 464 bin 204 aracın kontrol edildiğini ve toplamda 423 bin 69 araca veya sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri bu tarihler arasında yoğun bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Bu denetimlerde, mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) kullanan 259 sürücüye ceza kesildi. Hız sınırlarını aşan 118 bin 349 sürücü, araçlarının periyodik muayenesini yaptırmamış olan 24 bin 796 sürücü ve emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246 sürücüye de işlem yapıldı.

Ayrıca, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 araç sahibi hakkında da yasal işlem uygulandı. Denetimler sonucunda, çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 423 bin 69 araca veya sürücüye cezai işlem yapıldığı açıklandı.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.