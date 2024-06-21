İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-44" operasyonunda, aralarında turuncu ve gri kategoride aranan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları neticesinde başlatılan "Bozdoğan-44" operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları sahada aktif görev aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve J-SİHA'ların da destek verdiği operasyon sırasında, teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri de netleşti. Turuncu kategoride aranan Brüsk kod adlı Basri Cin ile gri kategoride aranan Rüstem kod adlı Sefer Temel ve Kamuran Gever kod adlı Yılmaz Sala'nın yanı sıra Dilsöz Rojhilat kod adlı bir terörist olduğu belirlendi. Söz konusu teröristlerin, 1 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın şehit olduğu, 3 güvenlik görevlisi ile 4 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 6 farklı saldırıya katıldıkları tespit edildi.