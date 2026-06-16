CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut belediye tarafından kamu kaynaklarıyla verilen ilanlara tepki gösterdi. Akbulut, söz konusu ilanların Bursa’ya herhangi bir fayda sağlamadığını savunarak, indirim olarak gösterilen uygulamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Akbulut, “Bursa’daki hanelerin yüzde 87’sini kapsayan ve aylık 15 metreküp tüketim yapan ailelere yüzde 28 indirim sağlandı deniyor. Biz indirim yapmadık, kademe değişikliği yaptık. Katı atık bedellerini kaldırdık. Bu bir indirim değildir, faturalara yansıyan katı atık bedellerinin kaldırılmasıdır” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçmişte alınan kararların ardından vatandaşların faturalarında ne kadar indirim ve iskonto yapıldığını görebileceğini söyledi. İşten çıkarma iddialarına da değinen Taban, “Şahin Başkanımız böyle bir şey yapmaz. O konuyla ilgili iş kanunu geçerlidir. Kendisi açıklama yapma ihtiyacı duyarsa kamuoyunu aydınlatır” ifadelerini kullandı.