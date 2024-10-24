TUSAŞ’taki hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin PKK'lı Ali Örek olduğu tespit edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren teröristin kimliğinin tespit edildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu diğer kadın teröristin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu" diyen Bakan Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz Milletimizi sindiremez" ifadelerini kullandı.