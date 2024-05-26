İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis oynatanlar ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşinde olduklarını vurgulayarak, "Onlara fırsat vermeyeceğiz. Kara vatanı olduğu gibi siber vatanı da korumak için sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görev başında" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Organize suç örgütleri kurarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçip, kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran ve kazançlarını kripto borsalarında aklamaya çalışan 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, diğer illerdeki operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Organize suç örgütü kurarak çevrim içi yasa dışı bahis suçunu işleyen şüphelilere yönelik Mersin merkezli Malatya ve Antalya'da yapılan operasyonlarda, yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli yakalandı. Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya platformları üzerinden sahte klima ve tarım aleti satışı ilanları vererek vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı. Ayrıca bu operasyonlarda suçtan elde edildiği belirlenen 5 lüks araç ve çok miktarda ziynet eşyasına el konuldu."

Operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, SIM kart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 banka/kredi kartı ile yüklü miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kolluk kuvvetlerini tebrik etti.