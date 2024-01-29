Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda; Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır’da (Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında) düzenlenen Kahramanlar-47 operasyonuna 131 tim, 1174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- ATAK helikopterlerinin de katıldığını belirterek gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Kahramanlar-47 operasyonunun detaylarını şu şekilde paylaştı:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47” operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden Terör Örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Milletimizin Duası Bizimle!

Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır’da (Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında) düzenlenen Kahramanlar-47 operasyonuna 131 tim, 1174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- ATAK helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47 operasyonlarında;

PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ,DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 159 KG patlayıcı madde,

5 adet RPG-7 ROKETATAR,

8 adet EL BOMBASI,

EYP düzenekleri,

Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,

3 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

Av Tüfeği,

12 adet piyade tüfeği şarjörü,

267 adet mühimmat,

9 adet elektronik devre kartı,

30 adet el telsizi,

Optik cihaz,

El dürbünü,

4 adet akü,

25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı İNLERİ tek tek tespit edilip BAŞLARINA YIKILDI.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin!"

BAKAN YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI: