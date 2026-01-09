Sabah saatleri itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.301,50 TL, satış fiyatı ise 6.384,69 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altın, 5.760,66 TL alış ve 6.026,77 TL satış fiyatıyla tezgâhlardaki yerini alırken, 14 ayar altının alış fiyatı 3.486,25 TL, satış fiyatı 4.637,26 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10.322 TL alış, 10.412 TL satış fiyatından işlem görürken; eski çeyrek altın 10.164 TL alış ve 10.253 TL satış seviyesinde bulunuyor. Yarım altın 20.644 TL alış, 20.824 TL satış fiyatıyla alıcı bulurken, tam altın ise 41.162 TL alış ve 41.488 TL satış fiyatından işlem görüyor.