Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı iddiasıyla disipline sevk edilen 511 kişiyle ilgili kararlarını duyurdu. Üst Klasman ve Klasman Gözlemcileri, Müsabaka Temsilcileri, son 5 yılda TFF’de hakem olarak görev yapmış kişiler ile Bölgesel Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemciler dahil olmak üzere 489 kişiye ceza verildi.
14 kişi hakkında ceza tayinine gerek olmadığı, 6 kişinin incelemesinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, 2 kişinin idari tedbiri kaldırılarak yargılamanın tedbirsiz şekilde sürdürülmesine karar verildi.
Verilen kararlarla ilgili şu açıklama yapıldı:
"1- AYTEKİN DURMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BAKİ TUNCAY AKKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- MÜCAHİT TATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- SABİT HACIÖMEROĞLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
5- YILMAZ KALK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- AHMET TEPE’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- AHMET EŞREF SARI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- ATIF EYNALLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- AYKUT DEMİRAN’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- BAKİ YİĞİT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- BARIŞ YÜKSEKTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
12- CAN KÖSE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
14- FARUK UTKU YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
15- HAKAN AKMISIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
16- HASAN HÜSEYİN YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
17- İLKER KARACİĞER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
18- İLKER GÜNEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
19- KAAN AKIN ÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
20- KEREM YÜKÜNÇ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
21- KORAY TAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
22- LEVENT AKTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
23- MEHMET ÇEVİRGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
24- METİN CEBECİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
25- MURAT YENİCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
26- MUSTAFA BIÇAKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
27- MUSTAFA KAYGISIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
28- ÖZMEN ATALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
29- TURAN MERDİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
30- YUSUF YARATICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
31- ÖMER DALMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
32- BERK ÖZBEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
33- SERKAN KURAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
34- ALİ OKÇUOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
35- CENGİZ ÖNEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
36- MURAT YAMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
37- ZİYA DİLMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
38- AHMET AKSOYEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
39- ERKAN GÜLDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
40- LEVENT KARABUDAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
41- BİLAL SATICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
42- ENGİN BAYRAKTAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
43- HAKAN BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
44- SONER ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
45- HAYRİ ÇAVUŞOĞLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,
46- İLTER ÖZ hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,
47- MURAT ILGIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
48- AHMET MUHTAR AKINCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
49- SERKAN SARIÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
50- MURAT BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
51- VOLKAN ALPTEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
52- BURAK UĞURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
53- ERTAN BEKAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
54- ERTAN SARIKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
55- HARUN DAĞDEVİREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
56- MERT RUHİ ELMAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
57- UĞUR GÜLSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
58- ULAŞ İNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
59- AHMET AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
60- ERTUĞRUL BÜYÜKCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
61- MUHAMMET ÖZÇAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
62- MURAT ALİ ARAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
63- NECMETTİN CİHAN KORUCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
64- ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
65- AZMİ EKMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
66- BÜLENT KOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
67- RAMAZAN ALTUNTAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
68- RAMAZAN ÇOLAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
69- ÖNDER ALGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
70- SERKAN VAROL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
71- SERTAÇ ERDEM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
72- ŞEKİP AKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
73- ALİ PALABIYIK hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,
74- ALİ TUNA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
75- ALPER ORAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
76- BERKAY DABAN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
77- ERHAN KUTLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
78- HALİT KARACABAY’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
79- OKAN AKBAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
80- SEDAT ETİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
81- YUSUF BOZDOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
82- ABDULKADİR ORAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
83- ABDULKADİR ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
84- ABDULKADİR DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
85- ABDULKADİR YILMAZOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
86- ABDULLAH ENES GÖKGÜNEY’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
87- ABDULLAH ENES AYBAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
88- ABDULSAMET KAÇMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
89- ABDURRAHMAN SAĞLAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
90- AHMET EMEKSİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
91- AHMET HİCRİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
92- AHMET YETİŞİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
93- AHMET YAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
94- AHMET DİLEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
95- AHMET GÖNEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
96- AHMET İLKAY TÜRKYILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
97- AHMET MELİH YAŞAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
98- ALİ SEMEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
99- ALİ YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
100- ALİ ZIRTLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
101- ALİ BERKAY GÜNDOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
102- ALİ CAN SERT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
103- ALİ EREN AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
104- ALİ KEMAL SARIKÇIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
105- ALİ ORHUN KARA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
106- ALİ OSMAN UÇAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
107- ALICAN MÜMTAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
108- ALİHAN ÇALIKUŞU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
109- ALİHAN SOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
110- ALP YASİN OSMA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
111- ALPER ÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
112- ALPER ÜNSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
113- ALPEREN PATAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
114- ALPEREN ARICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
115- AMAN GELDYEV’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
116- ANIL TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
117- ANIL CEM ÇİL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
118- ARDA ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
119- ARDA ERÇETİN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
120- ARİF SELİM ÖZDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
121- ARSLAN SEVİNÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
122- ASIM FURKAN KANDİL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
123- ATAKAN KILINÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
124- AYBERK BURHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
125- AYBERK GÜMÜŞ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
126- AYDIN KUBAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
127- AYHAN BUĞRA EROĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
128- AYKUT ÇETİNKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
129- AYKUT ÖZÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
130- BAHADIR İLERİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
131- BAHADIR ERGEÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
132- BAHRİ OĞUZHAN ÇAMURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
133- BAKIR ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
134- BASRİ YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
135- BATUHAN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
136- BATUHAN ÖZÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
137- BATUHAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
138- BATUHAN YURTSEVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
139- BATUHAN MİRHAT DUYAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
140- BATUHAN RAMAZAN ERGİNBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
141- BAYRAM USTABAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
142- BEKİR ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
143- BERAT ÇALIŞIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
144- BERAT DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
145- BERAT KÜSKÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
146- BERK UÇAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
147- BERK ÇEVİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
148- BERK HASGÜL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
149- BERKAN ÖRDEK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
150- BERKAN PAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
151- BERKAY BULUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
152- BERKAY ÇAYLIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
153- BERKAY AKKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
154- BERKE GÜNAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
155- BİLAL ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
156- BİLAL SÜERSÖKMEZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
157- BULUT TOPATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
158- BURAK BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
159- BURAK AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
160- BURAK DELİKANLI’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
161- BURAK DEMİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
162- BURAK GÜNER hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
163- BURHAN BAŞPINAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
164- BÜLENT BERKAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
165- CAFER MAMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
166- CAN YAPANMIŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
167- CEM ALPAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
168- CEM AĞIRBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
169- CENK VARDAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
170- CÜNEYT SÜME’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
171- ÇAĞATAY ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
172- ÇAĞRI YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
173- DEVRAN DENİZ ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
174- DOĞAN GÜN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
175- DOĞUKAN DANACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
176- DOĞUKAN ATALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
177- DUHAN KAPUCUOĞLU’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
178- EBU TALHA RASİM KÖSE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
179- EFE MUSTAFA EROL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
180- EFE ŞAHABETTİN KAPCAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
181- EGE DORUK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
182- EGE BURAK ATAMER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
183- EGEHAN KAŞIKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
184- EGEMEN ERGUN GÜNGÖR’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
185- EKREM DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
186- EMİR ATİK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
187- EMİR HAN KÜÇÜKSEVGİLİ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
188- EMİRCAN KAPLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
189- EMİRHAN ÖZACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
190- EMİRHAN KARAYEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
191- EMİRHAN TERCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
192- EMRAH ERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
193- EMRAH ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
194- EMRE BOŞNAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
195- EMRE ŞAHİNALP’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
196- EMRE KOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
197- EMRE ATA PERVEÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
198- EMRE CAN TATLIYER’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
199- ENGİN ALTINAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
200- EMRE HİKMET ARCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
201- EMREHAN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
202- EMRULLAH KARSLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
203- EMRULLAH TARHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
204- ENES DAŞDELEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
205- ENES DOĞRUEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
206- ENES SEYMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
207- ENES YAKUP BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
208- ENGİN ATMACA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
209- ENGİN UĞUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
210- ENVER BURAK GÜNDEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
211- ERAY TANIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
212- ERDEM AKGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
213- EREN DELİOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
214- EREN HADAK’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
215- ERGİN KARABULUT’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
216- ERKAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
217- EROL CAN LAÇİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
218- ERSİN YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
219- ERSİN ÖZTÜRK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
220- ERTUĞRUL ÖZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
221- ERTUĞRUL KONAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
222- EYMEN AKSAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
223- EYÜP CAN GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
224- FAHRETTİN YİTGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
225- FARUK POLAT’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
226- FARUK YAVAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
227- FATİH DURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
228- FATİH MEHMET ALAGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
229- FERHAT SARAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
230- FERİT ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
231- FETHULLAH BUZDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
232- FIRAT BAŞARAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
233- FUAT SÖNMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
234- FURKAN İNAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
235- FURKAN KARAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
236- FURKAN KOZALAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
237- FURKAN YÜKSEL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
238- FURKAN ALEGÖZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
239- FURKAN HACIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
240- FURKAN KARAHASAN’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
241- FURKAN KIZILKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
242- FURKAN KOÇ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
243- FURKAN KÜÇÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
244- FURKAN ŞENEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
245- FURKAN KÖKNAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
246- FURKAN ALİ KARAHANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
247- FURKAN ONUR SARIOĞLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
248- GÖKHAN ALTUNDAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
249- GÖKHAN KARAKÖK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
250- GÖKTUĞ ÖZEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
251- GÖRKEM FİDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
252- GÖRKEM ÖZTÜRK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
253- GÜNEYCAN URAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
254- HACI GÜVERTİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
255- HACI HANİFİ EVGİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
256- HAKAN BAHADIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
257- HALİL ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
258- HALİL İBRAHİM EKMEKCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
259- HAMİT ÖZYURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
260- HAMZA YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
261- HASAN ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
262- HASAN CAN TAMTEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
263- HASAN FURKAN ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
264- HATİP CIRIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
265- HEKİM ÖZTÜRK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
266- HÜSEYİN BALKAYA’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
267- HÜSEYİN AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
268- HÜSEYİN ŞEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
269- HÜSEYİN AYCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
270- İBRAHİM HALİL ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
271- İSMAİL SEFA ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
272- KADİR AYER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
273- KADİR GÜNDOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
274- KADİR KAAN YAVRUOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
275- KAYRA DURTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
276- KEREM TARHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
277- KERİMCAN AKKOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
278- MEHMET ÇEKİÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
279- MEHMET TAŞDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
280- MEHMET YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
281- MEHMET ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
282- MEHMET AYGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
283- MEHMET ALİ ŞÖHMELİOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
284- MEHMET ALİ AYDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
285- MEHMET ALİ KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
286- MEHMET CİHAN BAKKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
287- MEHMET FURKAN BALBAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
288- MEHMET OZAN GÖNÜLAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
289- MEHMET SELİM ERGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
290- MEHMET ŞEREF PERİHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
291- MEHMET ŞÜKRÜ DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
292- MEHMET TALHA GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
293- MELİH YAVUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
294- MELİH BURAK KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
295- MERT ÇOLAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
296- MERT YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
297- MERT ALİ TAŞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
298- METE BURAK KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
299- METEHAN ÇETİNKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
300- MUAMMER TÜNCER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
301- MUAMMER YİĞİT KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
302- MUHAMMED ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
303- MUHAMMED EMİN ARICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
304- MUHAMMED EMİN GÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
305- MUHAMMED İKBAL ALKAŞI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
306- MUHAMMED YUSUF KEVE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
307- MUHAMMET KEKLİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
308- MURAT TEKTİMUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
309- MURAT AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
310- MURAT BUCAKTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
311- MURAT ORUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
312- MURAT ERÖLMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
313- MURAT ŞİMŞEK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
314- MUSA KURĞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
315- MUSTAFA DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
316- MUSTAFA KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
317- MUSTAFA AĞIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
318- MUSTAFA POYRAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
319- MUSTAFA UÇKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
320- MUSTAFA ALPEREN ŞENOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
321- MUSTAFA BİLGİN DELİBAŞ hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,
322- MUSTAFA GÖKHAN KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
323- MUSTAFA HAKKI UĞURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
324- MUSTAFA OSMAN KIRMIZIATEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
325- MÜCAHİT DUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
326- NEZİHİ AYTAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
327- NURULLAH YARDIMCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
328- NUSRET KABASAKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
329- OĞUZ SİVRİTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
330- OĞUZHAN BEYAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
331- OĞUZHAN ÇALIŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
332- OĞUZHAN CİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
333- ONUR AKDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
334- ONUR GÖNÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
335- ONUR KAÇAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
336- ONUR TATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
337- ONURHAN YÜCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
338- ORHAN GÜNGÖR’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
339- OSMAN KORKMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
340- OSMAN BAHA GÖZÜKARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
341- OSMAN BURAK KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
342- OSMAN GÜRAY AKSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
343- OSMAN KADİR TOPKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
344- OSMAN YALÇIN TOROS’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
345- OZAN GENÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
346- OZAN BOZKURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
347- OZAN TUNÇER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
348- ÖMER BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
349- ÖMER ERGÜN SOYLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
350- ÖMER FARUK KANKILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
351- ÖMER FARUK YAŞAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
352- ÖMER FARUK ÇALIŞICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
353- ÖMER FARUK ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
354- ÖZKAN ELMAS’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
355- RAHMİ GÖRÇAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
356- RAMAZAN ÇELİK’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
357- RECEP KORKMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
358- RESUL BOSTANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
359- RESUL BARAN KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
360- SABRİ EREN TOFA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
361- SALİH ÇETİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
362- SALİH SAYAN’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
363- SALİH ŞENER’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
364- SAMİ MENTEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
365- SEDAT YİĞİT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
366- SEDAT UÇAR hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
367- SEFA ADAYIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
368- SEFA İNCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
369- SELİM ERZURUMLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
370- SEMİH AKTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
371- SERCAN KARAKOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
372- SERDAR BİLİCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
373- SERDAR YERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
374- SERHAT ARKAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
375- SERKAN DURU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
376- SEYİT AHMET KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
377- SEYİT ALİ KÖKSAL hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
378- SİRAC DOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
379- SÜLEYMAN ERİLDİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
380- ŞEREFHAN BAŞ’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
381- ŞÜKRÜ ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
382- TAHA ERTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
383- TARIK TAMİRCİ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
384- TARKAN YAĞMA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
385- TAYFUN ARAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
386- TOLGA BAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
387- TOLGA GÖKGÖZ’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
388- TUFAN CEĞİÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
389- TUFAN SELVİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
390- TUĞBERK TAVSAMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
391- TURGUT IŞIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
392- TÜRKER KARABAYIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
393- TÜRKER ÖNER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
394- UFUK KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
395- UFUK GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
396- UFUK CAN ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
397- UFUKHAN KÖLEMEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
398- UĞUR İNCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
399- UĞUR EYÜP ŞEKER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
400- UĞUR GAZİ BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
401- UMUT ÖZDEMİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
402- UMUT TOKMAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; Futbol Disiplin Talimatı’nın 14/2. maddesi uyarınca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
403- UMUT İNCİLİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
404- UMUT ADNAN KOLUKISAOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
405- UMUT SALİH ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
406- ÜMİT GÜRSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
407- ÜMİT ATEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
408- ÜMİT COŞKUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
409- ÜVEYS BURAK GÜNDÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
410- VAHDEDDİN ÖZDEMİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
411- VAKKAS EGEMEN ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
412- VEDAT ALTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
413- VELAT İKİNCİ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
414- VELİ DOĞAN ÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
415- VEYSİ AKKOYUN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
416- VOLKAN KAAN TOPAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
417- YAHYA YENEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
418- YALÇIN CAN SEVİM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
419- YASİN KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
420- YASİN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
421- YASİN ÇAĞRI TAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
422- YASİN İHSAN İNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
423- YILMAZ DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
424- YİĞİT TUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
425- YİĞİT KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
426- YİĞİT ŞENGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
427- YUNUS ÇİNİKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
428- YUNUS EMRE KOBALAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
429- YUSUF BALCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
430- YUSUF AKKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
431- YUSUF TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
432- YÜCEL ALKAŞİ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
433- ZAFER ÇELEBİ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
434- ZÜLKÜF ALİ ÖNCEL’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
435- ABDURRAHMAN HAYMANA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
436- AHMET ERCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
437- ALİ ADIGÜZEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
438- ALİ SÖZLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
439- BARIŞ ÇARDAKLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
440- BARIŞ ÖNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
441- BARIŞ TURHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
442- BERHAN YOLDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
443- BİLAL ÇAVUŞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
444- BÜLENT ERAYKUTLU’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
445- BÜLENT KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
446- CENGİZ BARCIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
447- CİHAN İLİM YEŞİLDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
448- CÜNEYT TANER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
449- DENİZ SEKBAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
450- EMRAH KAYIMKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
451- EMRAH YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
452- EMRE BULUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
453- ENDER EROL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
454- ERHAN AKKOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
455- EVREN TUTKUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
456- FARUK TUNÇAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,
457- FATİH OCAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
458- FATİH UYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
459- FERDİ KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
460- GÖKHAN YENİBAKİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
461- GÜRHAN KARAMELEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
462- HABİBE KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
463- HALİL KOYUNCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
464- HALİL İBRAHİM SERT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
465- İBRAHİM VOLKAN BİLGİNOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
466- İHSAN EKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
467- İHSAN ENDER NAZLIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
468- İLHAMİ CAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
469- İNAYET KARADUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
470- İSHAK YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
471- İSMAİL ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
472- İSMAİL HAKAN UYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
473- İSMET GÜLBAĞLAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
474- KASIM YETİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
475- KERİM KOYUNCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
476- MAHMUT SELÇOK’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
477- MEHMET DURBİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
478- MEHMET KARADUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
479- MEHMET AYBERK ALTUNAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
480- MESUT KÜK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
481- MUHARREM ONUR İBRAHİMOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
482- MURAT AKSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
483- MURAT ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
484- MUZAFFER SÜLEYMAN SARI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
485- MÜSLÜM ÜNLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
486- NİHAT HARTLI hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
487- OLGUN BAŞDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
488- ÖMER MUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
489- ÖZCAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
490- ÖZGEN FATİH KALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
491- ÖZKAN KARAPINAR hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,
492- RECEP BAKKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
493- SADIK ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
494- SALİH ÖGE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
495- SEÇKİN YAZICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
496- SERDAR DÖŞLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
497- SEYFETTİN YÜKSEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
498- SILA YURTAYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
499- SİNAN ŞENYAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
500- SUAT ÖZDAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
501- TUNA KARLIBÖLÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
502- ULAŞ BİRLEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
503- ÜZEYİR KAHRAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
504- VOLKAN DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
505- VOLKAN KIZILAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
506- YILMAZ BAŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
507- YUNUS EREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
508- YUSUF YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
509- YUSUF SELİM DOĞRU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
510- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ALPEREN SELVİ’nin, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişi vekilinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,
511- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen EKREM KOÇAK’ın, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişi vekilinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,
karar verilmiştir.