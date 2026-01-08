Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı iddiasıyla disipline sevk edilen 511 kişiyle ilgili kararlarını duyurdu. Üst Klasman ve Klasman Gözlemcileri, Müsabaka Temsilcileri, son 5 yılda TFF’de hakem olarak görev yapmış kişiler ile Bölgesel Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemciler dahil olmak üzere 489 kişiye ceza verildi.

14 kişi hakkında ceza tayinine gerek olmadığı, 6 kişinin incelemesinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, 2 kişinin idari tedbiri kaldırılarak yargılamanın tedbirsiz şekilde sürdürülmesine karar verildi.

Verilen kararlarla ilgili şu açıklama yapıldı:

"1- AYTEKİN DURMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BAKİ TUNCAY AKKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MÜCAHİT TATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- SABİT HACIÖMEROĞLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- YILMAZ KALK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AHMET TEPE’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- AHMET EŞREF SARI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ATIF EYNALLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- AYKUT DEMİRAN’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BAKİ YİĞİT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BARIŞ YÜKSEKTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- CAN KÖSE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- FARUK UTKU YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- HAKAN AKMISIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- HASAN HÜSEYİN YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- İLKER KARACİĞER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- İLKER GÜNEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KAAN AKIN ÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KEREM YÜKÜNÇ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KORAY TAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- LEVENT AKTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MEHMET ÇEVİRGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- METİN CEBECİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- MURAT YENİCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- MUSTAFA BIÇAKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- MUSTAFA KAYGISIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ÖZMEN ATALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- TURAN MERDİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- YUSUF YARATICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ÖMER DALMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- BERK ÖZBEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- SERKAN KURAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- ALİ OKÇUOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- CENGİZ ÖNEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- MURAT YAMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- ZİYA DİLMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- AHMET AKSOYEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- ERKAN GÜLDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- LEVENT KARABUDAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- BİLAL SATICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- ENGİN BAYRAKTAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- HAKAN BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- SONER ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- HAYRİ ÇAVUŞOĞLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

46- İLTER ÖZ hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

47- MURAT ILGIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- AHMET MUHTAR AKINCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- SERKAN SARIÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- MURAT BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- VOLKAN ALPTEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- BURAK UĞURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- ERTAN BEKAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

54- ERTAN SARIKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

55- HARUN DAĞDEVİREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

56- MERT RUHİ ELMAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

57- UĞUR GÜLSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

58- ULAŞ İNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

59- AHMET AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

60- ERTUĞRUL BÜYÜKCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

61- MUHAMMET ÖZÇAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

62- MURAT ALİ ARAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

63- NECMETTİN CİHAN KORUCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

64- ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

65- AZMİ EKMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

66- BÜLENT KOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

67- RAMAZAN ALTUNTAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

68- RAMAZAN ÇOLAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

69- ÖNDER ALGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

70- SERKAN VAROL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

71- SERTAÇ ERDEM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

72- ŞEKİP AKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

73- ALİ PALABIYIK hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

74- ALİ TUNA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

75- ALPER ORAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

76- BERKAY DABAN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

77- ERHAN KUTLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

78- HALİT KARACABAY’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

79- OKAN AKBAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

80- SEDAT ETİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

81- YUSUF BOZDOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

82- ABDULKADİR ORAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

83- ABDULKADİR ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

84- ABDULKADİR DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

85- ABDULKADİR YILMAZOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

86- ABDULLAH ENES GÖKGÜNEY’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

87- ABDULLAH ENES AYBAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

88- ABDULSAMET KAÇMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

89- ABDURRAHMAN SAĞLAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

90- AHMET EMEKSİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

91- AHMET HİCRİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

92- AHMET YETİŞİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

93- AHMET YAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

94- AHMET DİLEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

95- AHMET GÖNEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

96- AHMET İLKAY TÜRKYILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

97- AHMET MELİH YAŞAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

98- ALİ SEMEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

99- ALİ YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

100- ALİ ZIRTLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

101- ALİ BERKAY GÜNDOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

102- ALİ CAN SERT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

103- ALİ EREN AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

104- ALİ KEMAL SARIKÇIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

105- ALİ ORHUN KARA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

106- ALİ OSMAN UÇAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

107- ALICAN MÜMTAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

108- ALİHAN ÇALIKUŞU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

109- ALİHAN SOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

110- ALP YASİN OSMA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

111- ALPER ÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

112- ALPER ÜNSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

113- ALPEREN PATAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

114- ALPEREN ARICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

115- AMAN GELDYEV’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

116- ANIL TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

117- ANIL CEM ÇİL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

118- ARDA ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

119- ARDA ERÇETİN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

120- ARİF SELİM ÖZDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

121- ARSLAN SEVİNÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

122- ASIM FURKAN KANDİL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

123- ATAKAN KILINÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

124- AYBERK BURHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

125- AYBERK GÜMÜŞ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

126- AYDIN KUBAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

127- AYHAN BUĞRA EROĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

128- AYKUT ÇETİNKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

129- AYKUT ÖZÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

130- BAHADIR İLERİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

131- BAHADIR ERGEÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

132- BAHRİ OĞUZHAN ÇAMURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

133- BAKIR ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

134- BASRİ YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

135- BATUHAN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

136- BATUHAN ÖZÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

137- BATUHAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

138- BATUHAN YURTSEVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

139- BATUHAN MİRHAT DUYAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

140- BATUHAN RAMAZAN ERGİNBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

141- BAYRAM USTABAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

142- BEKİR ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

143- BERAT ÇALIŞIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

144- BERAT DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

145- BERAT KÜSKÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

146- BERK UÇAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

147- BERK ÇEVİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

148- BERK HASGÜL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

149- BERKAN ÖRDEK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

150- BERKAN PAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

151- BERKAY BULUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

152- BERKAY ÇAYLIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

153- BERKAY AKKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

154- BERKE GÜNAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

155- BİLAL ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

156- BİLAL SÜERSÖKMEZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

157- BULUT TOPATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

158- BURAK BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

159- BURAK AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

160- BURAK DELİKANLI’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

161- BURAK DEMİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

162- BURAK GÜNER hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

163- BURHAN BAŞPINAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

164- BÜLENT BERKAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

165- CAFER MAMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

166- CAN YAPANMIŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

167- CEM ALPAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

168- CEM AĞIRBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

169- CENK VARDAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

170- CÜNEYT SÜME’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

171- ÇAĞATAY ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

172- ÇAĞRI YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

173- DEVRAN DENİZ ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

174- DOĞAN GÜN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

175- DOĞUKAN DANACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

176- DOĞUKAN ATALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

177- DUHAN KAPUCUOĞLU’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

178- EBU TALHA RASİM KÖSE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

179- EFE MUSTAFA EROL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

180- EFE ŞAHABETTİN KAPCAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

181- EGE DORUK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

182- EGE BURAK ATAMER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

183- EGEHAN KAŞIKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

184- EGEMEN ERGUN GÜNGÖR’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

185- EKREM DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

186- EMİR ATİK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

187- EMİR HAN KÜÇÜKSEVGİLİ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

188- EMİRCAN KAPLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

189- EMİRHAN ÖZACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

190- EMİRHAN KARAYEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

191- EMİRHAN TERCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

192- EMRAH ERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

193- EMRAH ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

194- EMRE BOŞNAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

195- EMRE ŞAHİNALP’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

196- EMRE KOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

197- EMRE ATA PERVEÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

198- EMRE CAN TATLIYER’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

199- ENGİN ALTINAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

200- EMRE HİKMET ARCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

201- EMREHAN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

202- EMRULLAH KARSLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

203- EMRULLAH TARHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

204- ENES DAŞDELEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

205- ENES DOĞRUEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

206- ENES SEYMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

207- ENES YAKUP BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

208- ENGİN ATMACA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

209- ENGİN UĞUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

210- ENVER BURAK GÜNDEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

211- ERAY TANIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

212- ERDEM AKGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

213- EREN DELİOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

214- EREN HADAK’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

215- ERGİN KARABULUT’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

216- ERKAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

217- EROL CAN LAÇİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

218- ERSİN YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

219- ERSİN ÖZTÜRK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

220- ERTUĞRUL ÖZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

221- ERTUĞRUL KONAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

222- EYMEN AKSAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

223- EYÜP CAN GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

224- FAHRETTİN YİTGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

225- FARUK POLAT’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

226- FARUK YAVAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

227- FATİH DURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

228- FATİH MEHMET ALAGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

229- FERHAT SARAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

230- FERİT ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

231- FETHULLAH BUZDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

232- FIRAT BAŞARAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

233- FUAT SÖNMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

234- FURKAN İNAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

235- FURKAN KARAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

236- FURKAN KOZALAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

237- FURKAN YÜKSEL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

238- FURKAN ALEGÖZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

239- FURKAN HACIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

240- FURKAN KARAHASAN’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

241- FURKAN KIZILKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

242- FURKAN KOÇ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

243- FURKAN KÜÇÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

244- FURKAN ŞENEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

245- FURKAN KÖKNAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

246- FURKAN ALİ KARAHANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

247- FURKAN ONUR SARIOĞLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

248- GÖKHAN ALTUNDAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

249- GÖKHAN KARAKÖK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

250- GÖKTUĞ ÖZEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

251- GÖRKEM FİDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

252- GÖRKEM ÖZTÜRK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

253- GÜNEYCAN URAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

254- HACI GÜVERTİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

255- HACI HANİFİ EVGİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

256- HAKAN BAHADIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

257- HALİL ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

258- HALİL İBRAHİM EKMEKCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

259- HAMİT ÖZYURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

260- HAMZA YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

261- HASAN ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

262- HASAN CAN TAMTEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

263- HASAN FURKAN ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

264- HATİP CIRIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

265- HEKİM ÖZTÜRK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

266- HÜSEYİN BALKAYA’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

267- HÜSEYİN AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

268- HÜSEYİN ŞEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

269- HÜSEYİN AYCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

270- İBRAHİM HALİL ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

271- İSMAİL SEFA ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

272- KADİR AYER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

273- KADİR GÜNDOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

274- KADİR KAAN YAVRUOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

275- KAYRA DURTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

276- KEREM TARHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

277- KERİMCAN AKKOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

278- MEHMET ÇEKİÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

279- MEHMET TAŞDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

280- MEHMET YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

281- MEHMET ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

282- MEHMET AYGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

283- MEHMET ALİ ŞÖHMELİOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

284- MEHMET ALİ AYDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

285- MEHMET ALİ KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

286- MEHMET CİHAN BAKKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

287- MEHMET FURKAN BALBAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

288- MEHMET OZAN GÖNÜLAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

289- MEHMET SELİM ERGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

290- MEHMET ŞEREF PERİHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

291- MEHMET ŞÜKRÜ DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

292- MEHMET TALHA GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

293- MELİH YAVUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

294- MELİH BURAK KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

295- MERT ÇOLAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

296- MERT YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

297- MERT ALİ TAŞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

298- METE BURAK KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

299- METEHAN ÇETİNKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

300- MUAMMER TÜNCER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

301- MUAMMER YİĞİT KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

302- MUHAMMED ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

303- MUHAMMED EMİN ARICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

304- MUHAMMED EMİN GÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

305- MUHAMMED İKBAL ALKAŞI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

306- MUHAMMED YUSUF KEVE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

307- MUHAMMET KEKLİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

308- MURAT TEKTİMUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

309- MURAT AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

310- MURAT BUCAKTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

311- MURAT ORUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

312- MURAT ERÖLMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

313- MURAT ŞİMŞEK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

314- MUSA KURĞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

315- MUSTAFA DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

316- MUSTAFA KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

317- MUSTAFA AĞIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

318- MUSTAFA POYRAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

319- MUSTAFA UÇKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

320- MUSTAFA ALPEREN ŞENOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

321- MUSTAFA BİLGİN DELİBAŞ hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

322- MUSTAFA GÖKHAN KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

323- MUSTAFA HAKKI UĞURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

324- MUSTAFA OSMAN KIRMIZIATEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

325- MÜCAHİT DUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

326- NEZİHİ AYTAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

327- NURULLAH YARDIMCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

328- NUSRET KABASAKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

329- OĞUZ SİVRİTEPE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

330- OĞUZHAN BEYAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

331- OĞUZHAN ÇALIŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

332- OĞUZHAN CİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

333- ONUR AKDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

334- ONUR GÖNÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

335- ONUR KAÇAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

336- ONUR TATAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

337- ONURHAN YÜCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

338- ORHAN GÜNGÖR’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

339- OSMAN KORKMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

340- OSMAN BAHA GÖZÜKARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

341- OSMAN BURAK KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

342- OSMAN GÜRAY AKSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

343- OSMAN KADİR TOPKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

344- OSMAN YALÇIN TOROS’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

345- OZAN GENÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

346- OZAN BOZKURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

347- OZAN TUNÇER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

348- ÖMER BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

349- ÖMER ERGÜN SOYLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

350- ÖMER FARUK KANKILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

351- ÖMER FARUK YAŞAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

352- ÖMER FARUK ÇALIŞICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

353- ÖMER FARUK ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

354- ÖZKAN ELMAS’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

355- RAHMİ GÖRÇAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

356- RAMAZAN ÇELİK’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

357- RECEP KORKMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

358- RESUL BOSTANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

359- RESUL BARAN KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

360- SABRİ EREN TOFA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

361- SALİH ÇETİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

362- SALİH SAYAN’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

363- SALİH ŞENER’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

364- SAMİ MENTEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

365- SEDAT YİĞİT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

366- SEDAT UÇAR hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

367- SEFA ADAYIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

368- SEFA İNCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

369- SELİM ERZURUMLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

370- SEMİH AKTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

371- SERCAN KARAKOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

372- SERDAR BİLİCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

373- SERDAR YERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



374- SERHAT ARKAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

375- SERKAN DURU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

376- SEYİT AHMET KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

377- SEYİT ALİ KÖKSAL hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

378- SİRAC DOĞDU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

379- SÜLEYMAN ERİLDİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

380- ŞEREFHAN BAŞ’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

381- ŞÜKRÜ ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

382- TAHA ERTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

383- TARIK TAMİRCİ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

384- TARKAN YAĞMA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

385- TAYFUN ARAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

386- TOLGA BAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

387- TOLGA GÖKGÖZ’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

388- TUFAN CEĞİÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

389- TUFAN SELVİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

390- TUĞBERK TAVSAMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

391- TURGUT IŞIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

392- TÜRKER KARABAYIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

393- TÜRKER ÖNER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

394- UFUK KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

395- UFUK GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

396- UFUK CAN ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

397- UFUKHAN KÖLEMEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

398- UĞUR İNCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

399- UĞUR EYÜP ŞEKER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

400- UĞUR GAZİ BİNGÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

401- UMUT ÖZDEMİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

402- UMUT TOKMAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; Futbol Disiplin Talimatı’nın 14/2. maddesi uyarınca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

403- UMUT İNCİLİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

404- UMUT ADNAN KOLUKISAOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

405- UMUT SALİH ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

406- ÜMİT GÜRSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

407- ÜMİT ATEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

408- ÜMİT COŞKUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

409- ÜVEYS BURAK GÜNDÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

410- VAHDEDDİN ÖZDEMİR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

411- VAKKAS EGEMEN ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

412- VEDAT ALTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

413- VELAT İKİNCİ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

414- VELİ DOĞAN ÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

415- VEYSİ AKKOYUN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

416- VOLKAN KAAN TOPAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

417- YAHYA YENEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

418- YALÇIN CAN SEVİM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

419- YASİN KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

420- YASİN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

421- YASİN ÇAĞRI TAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

422- YASİN İHSAN İNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

423- YILMAZ DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

424- YİĞİT TUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

425- YİĞİT KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

426- YİĞİT ŞENGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

427- YUNUS ÇİNİKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

428- YUNUS EMRE KOBALAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

429- YUSUF BALCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

430- YUSUF AKKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

431- YUSUF TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

432- YÜCEL ALKAŞİ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

433- ZAFER ÇELEBİ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

434- ZÜLKÜF ALİ ÖNCEL’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

435- ABDURRAHMAN HAYMANA hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

436- AHMET ERCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

437- ALİ ADIGÜZEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

438- ALİ SÖZLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

439- BARIŞ ÇARDAKLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

440- BARIŞ ÖNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

441- BARIŞ TURHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

442- BERHAN YOLDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

443- BİLAL ÇAVUŞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

444- BÜLENT ERAYKUTLU’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

445- BÜLENT KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

446- CENGİZ BARCIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

447- CİHAN İLİM YEŞİLDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

448- CÜNEYT TANER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

449- DENİZ SEKBAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

450- EMRAH KAYIMKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

451- EMRAH YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

452- EMRE BULUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

453- ENDER EROL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

454- ERHAN AKKOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

455- EVREN TUTKUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

456- FARUK TUNÇAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

457- FATİH OCAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

458- FATİH UYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

459- FERDİ KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

460- GÖKHAN YENİBAKİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

461- GÜRHAN KARAMELEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

462- HABİBE KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

463- HALİL KOYUNCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

464- HALİL İBRAHİM SERT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

465- İBRAHİM VOLKAN BİLGİNOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

466- İHSAN EKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

467- İHSAN ENDER NAZLIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

468- İLHAMİ CAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

469- İNAYET KARADUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

470- İSHAK YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

471- İSMAİL ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

472- İSMAİL HAKAN UYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

473- İSMET GÜLBAĞLAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

474- KASIM YETİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

475- KERİM KOYUNCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

476- MAHMUT SELÇOK’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

477- MEHMET DURBİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

478- MEHMET KARADUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

479- MEHMET AYBERK ALTUNAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

480- MESUT KÜK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

481- MUHARREM ONUR İBRAHİMOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

482- MURAT AKSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

483- MURAT ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

484- MUZAFFER SÜLEYMAN SARI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

485- MÜSLÜM ÜNLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

486- NİHAT HARTLI hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

487- OLGUN BAŞDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

488- ÖMER MUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

489- ÖZCAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

490- ÖZGEN FATİH KALAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

491- ÖZKAN KARAPINAR hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

492- RECEP BAKKAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

493- SADIK ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

494- SALİH ÖGE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

495- SEÇKİN YAZICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

496- SERDAR DÖŞLÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

497- SEYFETTİN YÜKSEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

498- SILA YURTAYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

499- SİNAN ŞENYAŞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

500- SUAT ÖZDAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

501- TUNA KARLIBÖLÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

502- ULAŞ BİRLEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

503- ÜZEYİR KAHRAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

504- VOLKAN DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

505- VOLKAN KIZILAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

506- YILMAZ BAŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

507- YUNUS EREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

508- YUSUF YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

509- YUSUF SELİM DOĞRU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

510- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ALPEREN SELVİ’nin, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişi vekilinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

511- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen EKREM KOÇAK’ın, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişi vekilinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

karar verilmiştir.