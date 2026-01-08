İnegöl’de bugün etkili olan aşırı yağışlar, bazı mahallelerde yollarda heyelanlara yol açtı. Tuzla, Çaylıca, Gülbahçe, Doğanyurdu, Turgutalp ve Fevziye mahallelerinde yollar taş ve ağaç parçalarıyla kaplanırken, vatandaşların ulaşımı güçleşti.

A352D02D 1Dc5 432F A7B9 F4Da5Cb91322Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri, kısa sürede bölgeye müdahale ederek taş, toprak ve ağaç parçalarını kaldırdı ve ulaşımın güvenli şekilde devam etmesini sağladı.

4E11Fe89 966D 429E B298 D6830595F7B4CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederek, sürecin vatandaşların güvenliği açısından yakından takip edildiğini açıkladı.

Kaynak: BÜLTEN