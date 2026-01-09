AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş şu ifadeleri kullandı;

"İnegöl’de dün yaşananlar, teknik bir aksaklık ya da olağan bir yağışla açıklanamaz. Bu tablo, CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yönetiminin fiilen çöktüğünün açık belgesidir. Etkili olan yağışla birlikte ana arterler sular altında kalmış, şehir içi ulaşım durma noktasına gelmiş, vatandaşlarımız yollarda mahsur bırakılmıştır. Bu durum, kriz yönetimi olmayan, sahadan kopuk bir belediyecilik anlayışının sonucudur. BUSKİ ekiplerinin en temel görevi olan rögar temizliğini dahi zamanında yapmaması, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu kaybettiğini ve görevini yapamaz hâle geldiğini göstermektedir. Ortada ne önleyici tedbir vardır ne de yağış öncesi yapılmış bir hazırlık. Bu ihmaller zinciri, İnegöl’ün Bursa Büyükşehir Belediyesi nezdinde ikinci plana atıldığını açıkça ortaya koymaktadır. İnegöl’ün en yoğun noktalarından biri olan Yeşil Cami Kavşağı’nda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, denetimsiz, plansız ve güvenlik önlemi alınmadan yürütülen altyapı çalışması sonrası bir aracın çukura düşmesi, artık konunun vahametini gözler önüne sermiştir. İnegöl’de altyapı çalışmaları, AK Parti Belediyeciliği döneminde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş döneminde başlatılmıştır. Bu süreç; plansız değil, disiplinli, denetimli ve bilinçli şekilde yürütülmüştür.

Sahada kontrol vardı, kurumlar arası koordinasyon vardı, sorumluluk bilinci vardı. Bugün yaşanan sorunların sebebi geçmişte yapılan işler değil; mevcut CHP’li yönetimin bu çalışmaları devam ettirememesi, denetleyememesi ve ciddiye almamasıdır. Seçimin üzerinden neredeyse 2 yıla yakın bir zaman geçmiştir. Bu süre, bahaneye sığınmak için değil; eksikleri tamamlamak ve hizmet üretmek için fazlasıyla yeterlidir. İnegöl sahipsiz değildir. Bu şehir deneme tahtası değildir. Eğer Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibi bu şehri yönetemiyor, altyapıyı denetleyemiyor, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayamıyorsa, yapılması gereken nettir: Derhal istifa etmelidirler. Bu yaşananların siyasi sorumluluğu vardır ve bu sorumluluk o koltukta oturanlara aittir. AK Parti olarak bu yönetim çöküşünün ve bu ihmaller zincirinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde kendi partisinden eski bir meclis üyesi tarafından saldırıya uğrayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu üzücü olayın, kendi yönetim anlayışının ve parti içi çözülmenin geldiği noktayı da ibretlik şekilde ortaya koyduğunu belirtmek isteriz. Şunu özellikle vurgulamak gerekir ki; bir şehirde yollar, altyapı ve kurumlar kontrolsüzse, bir belediyede disiplin, denetim ve ciddiyet yoksa, sorunlar yalnızca sahada değil, yönetimin kendi içinde de patlak verir. Temennimiz odur ki Sayın Bozbey, yaşadığı bu hadiseden sonra en azından kendi yönetim krizleriyle yüzleşir, İnegöl’ü ve Bursa’yı ihmal etmek yerine, görev ve sorumluluklarını hatırlar. Kendisine geçmiş olsun diyor aynı hassasiyeti İnegöl halkının güvenliği, altyapısı ve huzuru için de göstermesini bekliyoruz" dedi.