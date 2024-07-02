İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olayların ardından sosyal medyada 79 bin hesap tarafından 343 bin paylaşım yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, bu paylaşımlardan 10'unun savcılığa iletildiğini belirtirken, diğer paylaşımlar üzerindeki incelemelerin devam ettiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadelerde bulundu;

"30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.

Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.

63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."