İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini ve 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
  • Nitelikli yağma,
  • Mala zarar verme,
  • Kasten yaralama,
  • Tehdit,
  • Tefecilik,
  • İhaleye fesat karıştırma,
  • Resmi belgede sahtecilik,
  • Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!

Kaynak: Öznur Dede