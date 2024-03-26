İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini ve 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz! Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Nitelikli yağma,

Mala zarar verme,

Kasten yaralama,

Tehdit,

Tefecilik,

İhaleye fesat karıştırma,

Resmi belgede sahtecilik,

Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!