İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini ve 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
- Nitelikli yağma,
- Mala zarar verme,
- Kasten yaralama,
- Tehdit,
- Tefecilik,
- İhaleye fesat karıştırma,
- Resmi belgede sahtecilik,
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!