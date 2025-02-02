Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, "Kamyon, Çekici ve Tanker" gibi ağır yük taşıyan araçlarla ilgili toplamda:

424 bin 968 adet denetim gerçekleştirildi.

135 bin 140 sürücü ve araca işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, kamyon, çekici ve tanker gibi araçların tüm araçların yalnızca %3,2'sini oluşturmasına rağmen, 2024 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazalarının %25,8'ine bu araçların karıştığını belirtti. Bu araçların tescil oranlarının düşük, ölümlü kaza oranlarının ise yüksek olduğunu vurgulayan Yerlikaya, denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Ayrıca, 23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine ilişkin şu veriler paylaşıldı:

3 milyon 277 bin 604 araç denetlendi.

Işıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta yasak olmasına rağmen kullanan 47 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlali yapan 133 bin 369 sürücüye işlem uygulandı.

Periyodik muayenesi yapılmamış 27 bin 170 araca işlem yapıldı.

Emniyet kemeri takmayan 28 bin 845 sürücüye ceza kesildi.

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 kişiye işlem uygulandı.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 araca işlem yapıldı.

Bu denetimler sonucunda toplamda 498 bin 104 araca ve sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

Trafik denetimlerinin, toplumun güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır. Lütfen, trafik kurallarına uyalım! Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." dedi.