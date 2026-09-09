Yaz tatillerini aileleri ve sevdikleriyle geçirmek amacıyla Türkiye'ye gelen gurbetçiler, izinlerinin dolmasıyla birlikte başta Almanya olmak üzere ikamet ettikleri Avrupa ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, işlemlerinin ardından Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya geçiş yaparken, Türkiye'den ayrılmanın kendileri için buruk bir his yarattığını belirtti. Gurbetçiler, tatilin kısa sürdüğünü ve vatandan ayrılmanın zor geldiğini ifade ederek, bir sonraki izin döneminde yeniden Türkiye'ye kavuşmanın hayalini kurduklarını kaydetti.

Edirne'deki Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule Sınır Kapıları'nda da gurbetçilerin Avrupa'ya dönüşleri sürüyor. Gurbetçi sezonunun ise sonuna gelindiği belirtildi.