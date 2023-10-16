İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sinop ve İstanbul'da gerçekleşen 'Kafes operasyonları' ile 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli milletimiz, organizeler suç örgütlerinin ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, ailelerimizin huzurunu bozan bu tür örgütlere karşı milletimizin dua ve desteğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Uzuner Suç Örgütü'ne yönelik Sinop merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. Bu operasyon sonucunda 13 çete üyesi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararı aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, liderliğini Necati Kerim Uzuner'in üstlendiği ve 8 suç örgütü yöneticisinin bulunduğu Uzuner Suç Örgütü üyelerine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Sinop, Trabzon ve İstanbul illerinde 14 şüpheli şahsa aynı anda operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin bankaların müşteri hizmetleri numarasını taklit ederek vatandaşları arayıp kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıttıkları ve dolandırdıkları, elde ettikleri paraları ise kripto paraya döktükleri tespit edildi. Bu operasyon sırasında 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme kararı ile el konuldu.

Diğer yandan İstanbul'da gerçekleşen operasyonlarda ise 'Pelit Çetesi' olarak bilinen bir başka organize suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Bu operasyonda 25 şüpheli şahıs yakalandı. Rıfat Albayrak liderliğindeki bu suç örgütünün, ormanlık alanlarda usulsüz kesimler yaparak arazileri usulsüz belgelerle satışa sunduğu ve çeşitli suçları örgütlü bir şekilde işlediği tespit edildi.

Operasyonların sonucunda 15 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarda altın, yüksek döviz ve nakit para ele geçirildi. Operasyonlara liderlik eden kahraman güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyor, yüce Türk adaletinin bu suç örgütlerine karşı gereken adımları atacağına inanıyoruz."