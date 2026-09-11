

Futbol Şube Sorumlusu Deniz Erdem yaptığı açıklamada 2.ligde ilk sezonlarında ilk kez taraftarlarının huzuruna çıkacaklarını söyleyerek, "Geçen hafta Menemen deplasmanında 3 puanı 3 golle aldık. Bu galibiyeti daha da anlam ifade etmesi için Soma engelini de kayıpsız atlatmak istiyoruz" dedi.

Erdem rakipleri Soma takımın son yıllarda 2.ligde hem oynadıkları futbol hem de Türk futbolunda genç oyuncuları vitrine çıkarma adına önemli işler yaptığını dile getirerek, "Ciddi bir futbol kültürü olan bir ekiple oynayacağız. Bu nedenle oyun plan ve disipline sadık kalarak taraftarımıza 3 puan armağan etmek istiyoruz" dedi.

Deniz Erdem, Cumartesi günü oynayacakları bu zorlu 90 dakikaya tüm ilçe halkını davet etti.

Kaynak: BÜLTEN