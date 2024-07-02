İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler paylaştı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz!

Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. 

Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de  devam edeceğiz.

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Son 1 haftadır süren “KALKAN-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz göçmenlere yönelik toplam;

100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda;  149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı. 

21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı!" 

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Kaynak: ÖZNUR DEDE