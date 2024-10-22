Yerlikaya, "Milletimizin iradesine darbe vurmak isteyen, halkımıza silah doğrultan FETÖ'ye karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Su uyur, FETÖVARİ yapılar uyumaz" sözünü hatırlatarak, bu ilkenin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelelerinde yol gösterici olduğunu vurguladı. "Durmadan, tereddüt etmeden eli kanlı FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.