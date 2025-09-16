Fiziksel engelli seyyar satıcı Selahattin K., aracını kuyumcular çarşısındaki ara sokağa kilitleyip evine gitti. Daha sonra aracını kontrol etmek için döndüğünde, kazancının çalındığını fark etti. Büyük üzüntü yaşayan Selahattin K., polise başvurarak şikayetçi oldu.

Başkan Taban’dan destek

Yaşanan hırsızlık olayının ardından devreye giren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engelli vatandaşın zararını karşıladı. Başkan Taban’ın bu desteği, hem mağdura hem de çevredeki esnafa moral oldu.