Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanının yaşamını yitirmesinin ardından, Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."