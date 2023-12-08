İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı iddiaları hakkında yaptığı açıklamada adaylık konusunun gündemde olmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara' da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adaylık İddialarına Cevap Kendisinin İBB adaylığı iddiaları sorulan Yerlikaya, “İstanbul için başkan adaylığı diye bir şey söz konusu değil” ifadelerinde bulundu. Yasa dışılık Kokan Bir Mesele Varsa Oradayız Futbolculara yönelik fon dolandırıcılığı konusunda Yerlikaya, “Yasa dışılık kokan bir mesele varsa orada biz de varız. Güzelim sporumuzun kirletilmesine müsaade etmemeliyiz. Güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz” dedi. Suç Örgütlerine İlişkin Fenomenler konusuna değinen Yerlikaya, “MASAK ve Hazine Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Konu hassas. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız” dedi. Bakan Yerlikaya, suç örgütleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşunun 21 yıldır değişmediğinin altını çizdi.