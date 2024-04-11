İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan bayramı dolayısıyla, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevliyken Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumunda hain teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonrası şehit düşen Metin Düzgün'ün ve Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailelerini Konya'ya giderek ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Şehitlerimizin aziz hatırası unutulmayacak. Kahraman şehitlerimizin ruhu şad, makamları ali olsun." notunu düştü.