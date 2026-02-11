Gezi Parkı olayları sırasında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve sürecin organizasyonunda yer aldığı öne sürülen menajer Ayşe Barım hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında açılan davada karar açıklandı. Savcılık, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen tutuksuz sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada celse arasında esasa ilişkin mütalaanın açıklandığı belirtildi. Mütalaada, Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

'SUÇSUZUM' DEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan Ayşe Barım, "2025 yılının Ocak ayından beri yaşamadığım bir sürecin içerisindeyim. Ben hiçbir suç işlemedim, oyuncuları asla Gezi Parkı'na yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda kalp pili ile hayatıma devam ediyorum. Açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum, avukatlarım da gereken hukuki açıklamayı yapacaktır. Ben sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi beraatimi istiyorum" dedi.

Ayşe Barım'ın avukatları da suçlamaları kabul etmedi. Son sözü sorulan Ayşe Barım "Avukatlarımın beyanlarına katılıyorum beraat talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR VERİLDİ

Karar için duruşmaya ara verilmesinin ardından tekrar toplanan mahkemede Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.