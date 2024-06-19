Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden yangınları gece boyunca takip etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden yangınları gece boyunca takip etti. Yangın Yönetim Aracı’nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti. Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi’nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi’ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.