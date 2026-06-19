Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ahmet E.(27) yönetimindeki motosiklet ile Serkan A. yönetimindeki 35 EA 6167 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mustafa E.(26) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.