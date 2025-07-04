Bakan Yumaklı, Çeşme'de çıkan yangının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca’daki yangınlara ise hem havadan hem karadan müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı paylaşımında "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor. #YeşilVatan’ımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.